Юлия Пересильд полетит в космос ради съемок нового фильма

Юлия Пересильд станет первой актрисой-космонавтом в мире. Ее кандидатуру на космическую, в прямом смысле слова, роль в совместном проекте “Первого канала” и Роскосмоса под рабочим названием “Вызов” утвердила госкомиссия. Компанию актрисе составит режиссер таких фильмов, как “Холоп” и “Текст” – Клим Шипенко.

Актриса сыграет женщину-хирурга, которой пришлось лететь в космос, чтобы сделать операцию одному из космонавтов. В творческую 12-дневную экспедицию, которая пройдет на корабле “Союз МС-19”, команда Юлии Пересильд и Клима Шипенко отправится с космодрома Байконур 5 октября этого года. Вместе с ними полетят дублеры – актриса Алена Мордвина и оператор Алексей Дудин. А с 1 июня все участники начнут грандиозную подготовку – они пройдут испытания в центрифуге, совершат ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости и прыжки с парашютом, а также отработают внештатные ситуации.

Юлия Пересильд уже подтвердила эту новость, опубликовав в своем Instagram фото с Константином Эрнстом и Климом Шипенко.

Пожелайте нам удачи! – написала Юлия.

Константин Эрнст, Юлия Пересильд и Клим Шипенко

Актрису поздравили коллеги – Юлия Снигирь, Полина Гагарина, Любовь Аксенова, Марина Александрова и другие.

Ох! Самая смелая девчонка на свете! Восхищаюсь, Юль! – прокомментировала новость Полина Гагарина.

О съемках первого в истории художественного фильма на Международной космической станции стало известно в сентябре 2020 года. В марте этого года первый отбор из более чем трех тысяч претенденток, приславших свои анкеты, прошли только 20 человек, которые, по условиях творческого задания, с выражением прочитали отрывок из романа Пушкина “Онегин” – “Письмо Татьяны”. На последних испытаниях Юлия Пересильд обошла таких своих коллег, как Светлану Ходченкову, Светлану Иванову, Ольгу Кузьмину и Марию Валешную. 36-летняя Пересильд стала лучшей по итогам медкомиссии и тестов устойчивость вестибулярного аппарата. По словам специалистов, Юлия идеально подходит для полетов в космос. Она – заслуженная артистка России, в фильмографии которой более 70 киноработ. Также у актрисы растут две дочери – 11 -летняя Анна и Мария 8 лет.

Юлия Пересильд с детьми