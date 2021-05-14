 

Пользователей предупредили о вредоносном приложении

14.05.2021, 11:18, Новости дня
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Новый вредонос очень опасен, а атакует он преимущественно устройства на Android, утверждают специалисты. Вирус распространяется при помощи SMS-сообщений, маскируясь под популярный браузер Google Chrome.

Уже в первую неделю он сумел заразить несколько сотен тысяч гаджетов, говорят эксперты. Вам приходит сообщение, в котором просят заплатить за какую-то непонятную посылку. Далее выдвигается требование обновить браузер. В результате на ваше устройство проникает вредоносная программа.

Вирус автоматически перенаправляет подключенное к сети устройство на фишинговый сайт. Затем он начинает самостоятельно распространяться на другие гаджеты, воруя с каждого аккаунта по одному-два доллара.



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