Фанаты утверждают, что Ивлеева отписалась от Элджея и своей подруги

В одном из Telegram-каналов поклонники написали, что Настя Ивлеева отписалась в микроблоге Instagram от своего супруга Элджея, а также от близкой подруги. Пользователи Сети сразу начали строить догадки и сплетничать по этому поводу.

Некоторые подписчики активно заступались за ведущую «Орла и решки», утверждая, что не нужно вмешиваться в ее личную жизнь. По одной из версий, Элджей изменил Насте Ивлеевой с близкой подругой, имя которой на новостном канале так никто и не назвал. Между фанатами разгорелся жаркий спор по поводу загадочной миссис «Икс». Точку в этой беседе поставила одна из подписчиц, которая написала, что никто не удосужился убедится в достоверности информации. По ее словам, Настя Ивлеева не отписывалась от супруга в Instagram. Комментаторы поддержали ее, отметив, что так и создаются сплетни о знаменитостях.

Недавно популярный блогер сделала себе подарок на 30-летие. Настя Ивлеева предстала полностью обнаженной на обложке журнала Playboy. По словам телеведущей, это решение далось ей легко, так как она сейчас «уверена в себе как никогда».