Опубликованы рендеры первых флагманов с Android 12 Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro с уникальным дизайном

В Сети появились рендеры первых флагманов с Android 12. Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro получили уникальный дизайн и, по мнению экспертов, отличаются от всех остальных смартфонов.

Операционная система Android является сейчас самой распространенной у производителей смартфонов. Ее новое, двенадцатое поколение, наконец-то выпустила корпорация Google. Pixel 6 и Pixel 6 Pro, как отмечают эксперты сферы, отличается от всех ранее выпущенных девайсов своим уникальным дизайном. Рендеры первых флагманов с установленным Android 12 уже можно увидеть в Сети. Изображения демонстрируют не только особенности Android 12, но и цветовую гамму, а также целый ряд новых дизайнерских решений.

В интернет рендеры гаджетов выложил известный инсайд-блогер Джон Проссер, по его информации, Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro официально представят не ранее сентября текущего года. От других устройств смартфоны отличаются, прежде всего, нестандартным блоком фото-видео-камер. Он не только выступает из корпуса более, чем в предыдущих версиях гаджета, но и выполнен более минималистично. Стоит отметить, что только в Pro-версии тыльный модуль содержит три объектива, в базовом Google Pixel 6 их и вовсе два, каким будет их разрешение, пока не сообщается. Фронтальный датчик размещен в традиционном вырезе по центру экрана вверху, под дисплейную панель производитель вынес и сканер отпечатков пальцев.

Интересный внешний вид аппаратам придает их комбинированная расцветка, в представленном в рендере смартфона она состоит из кораллово-красного, черного и белого оттенков. Что же касается технических характеристик первых флагманов с Android 12, то о них пока известно мало. В Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro ожидается наличие чипов UWB по аналогии с iPhone. Работать устройства будут на фирменных однокристальных платформах от Google Whitechapel. Все остальные подробности, в том числе, особенностей новой ОС, будут раскрыты ближе к презентации девайсов.

Источник: www.ixbt.com