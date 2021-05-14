 

У индийского штамма коронавируса найдено множество мутаций

14.05.2021, 11:12, Разное
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Ученые нашли у индийского штамма коронавируса множество мутаций. В ходе проведения исследования они проанализировали геном подвида SARS-CoV-2.
Только в шипе индийского варианта COVID-19 присутствует восемь мутаций. Они являются новыми, если сравнивать их с британским штаммом, который распространяется в Индии. Речь идет о шести одиночных нуклеотидных заменах и двух делециях. У индийского штамма нет двух участков по шесть и три нуклеотидов, а они присутствуют в британском варианте. Это значит, что данная разновидность прогрессирует еще дальше, нежели коронавирус, распространяющийся в Китае и Великобритании.

Результаты предварительных исследований показали, что индийский штамм COVID-19 способен обманывать иммунитет. В итоге он быстрее поражает здоровые клетки. Если говорить об эффективности вакцин против новых штаммов, то анализ показывает, что препараты можно применять.

Источник: iz.ru



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