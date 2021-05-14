Семь простых причесок, сделав которые, можно мыть волосы лишь раз в неделю

Все мы хотим иметь безупречную прическу каждый день, но ежедневно мыть голову плохо для волос. Также в повседневной жизни часто нет времени для создания сложных причесок. Однако есть 7 очень простых причесок, которые позволяют мыть голову лишь раз в неделю.

День 1

В первый день необходимо вымыть голову и высушить волосы феном. Затем нужно решить: сделать гладкую укладку утюжком, завить волосы или не пользоваться ничем. В первый день все эти варианты отлично работают (на главном фото). Можно использовать только несмываемый кондиционер.

День 2

На второй день нужно причесать волосы, сделав прямой или косой пробор. Сначала распылить лак и расчесать щеткой. Чтобы закрепить, можно использовать шпильки – держать их 10 минут, затем убрать. Заправить волосы за уши, еще раз распылить лак, и прическа готова.

Совет: если волосы деформируются во время сна, нужно просто высушить эту область феном. Повторного глажения следует избегать, только при крайней необходимости!

Если в первый день была выбрана завивка, можно легко оживить вчерашнюю прическу с помощью небольшого количества масла, крема или лака для волос, а также пары заколок. В большинстве случаев волосы после ночи еще сохраняют следы завивки.

Волосы откинуть вперед, наклоняя голову. Нанести крем для волос, складывая руки как для молитвы. Прижать волосы руками, чтобы они впитали продукт, затем сжимать их, чтобы освежить кудри. Откинуть их назад.

День 3

На третий день кожа и волосы стали жирными от масла, поэтому нужно использовать сухой шампунь. Затем распутать и перевязать волосы. Повязки на голове могут вызвать напряжение в висках и головную боль или соскальзывать. Тогда можно попробовать вместо этого завязать шарф или платок из хлопка. Осторожно заколоть булавками, чтобы он не соскользнул.

День 4

На четвертый день потребуется сухой шампунь у корней и масло арганы, кокоса или жожоба на концах. Сделать прямой или косой пробор, скрутить часть волос по обе стороны пробора и заколоть, чтобы получились выпуклости по бокам. Также можно использовать лак и скручивать волосы, пока они влажные, затем заколоть. Заколки нужно вставлять против роста волос, так их не будет видно, да и вид лучше.

День 5

К 5-му дню уже хочется помыть голову, но мытье еще можно отложить. Если волосы выглядят нормально, заплести их на половину длины, а если они потеряли вид, заплести их до кончиков. Можно сделать французскую или голландскую косу. Это прекрасный способ спрятать жирные корни и придать голове опрятный вид.

День 6

Бейсболка или модная шляпа-федора – лучший вариант при плохих прическах. Можно сделать хвостик, два невысоких боковых хвоста, низкую булочку на затылке или два индийских жгута.

День 7

В последний, седьмой день, смельчаков ждет конский хвост. Перехватывая его резинкой, на последней петле можно вытянуть не весь хвост, а только его половину.

Бонусная идея легкой прически

Используя щипцы, обжимать волосы сначала у корней, начиная с затылка. Затем слегка разбить волосы пальцами и заколоть по своему желанию.