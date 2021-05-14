 

Как выбрать идеальный пол. Виды и преимущества ламината

14.05.2021, 11:10, Разное
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Сегодня в Киеве можно легко найти магазины, где продаются напольные покрытия. Выбор такой огромный, что покупатели могут выбрать любой из видов покрытий. Самая популярная позиция напольных материалов – это ламинат. Он набрал популярность благодаря прочности, долговечности и разнообразием текстуры. В Киеве есть онлайн магазин «Брендпол». Цены в «Брендполе» находятся в идеальном сочетании с качеством. Кроме онлайн витрины, магазина имеет три офлайн подразделения, где представлен весь ассортимент напольных позиций (более 2500 моделей).

Виды ламинатов и его особенности

Ламинат – это один из видов напольного покрытия. Имеет слоистую структуру, основой чего является плита. Каждый отдельный слой имеет замковое соединение и выполняет определенную функцию. Перечислим слоя:

Первый слой ламината-  изготавливается из прессовой бумаги и предназначен для защиты основного слоя от деформации. Прессовая бумага пропитана смолами, количеством которого определяется класс ламината. Первый слой дает ламинату жесткость и имеет звукоизоляционные функции.
Второй слой ламината – выполняет функцию термоизоляции. Этот слой предназначен для прочности и влагостойкости покрытия. Это плита ДСП или ДВП. Из плотности материала зависит прочность и долгосрочность напольного материала.
Третий слой ламината –  это слой дизайна и обеспечивает вид материала. У нее функция дизайна. Слой состоит из бумаги, фольги и шпона. Слой подразумевает картинку, обычно изображающего древесину, камень, песок и т.д..
 Нижний слой ламината – исполняет водонепроницаемую и защитную функцию. Слой состоит из акриловых смол и представляет с собой прочную пленку. Эта пленка защищает покрытие от царапин, выдерживает постоянные нагрузки и предает материалу законченный и презентабельный вид.

Конечная стоимость ламината зависит от отдельных материалов слоев и от их толщены. Ламинат покупают по разным ценам и используют в качестве напольного покрытия как для домов и квартир, так и для офисных, коммерческих помещениях.

Преимущества ламината

Ламинат имеет ряд преимуществ по сравнению с другими напольными покрытиями. Эти преимущества помогают занимать лидирующие позиции. Перечислим несколько из них:

Срок службы – ламинат считается долгосрочным покрытием и в зависимости от класса может служить до двадцати лет.
Простота в монтаже – ламинат имеет замковое соединение, что позволяет легко и просто делать монтаж доски самостоятельно, без помощи профессионала.
Простота обработки – после монтажа не нужно обработать ламинат, он не нуждается в шлифовке.
Термостойкость – материал проводит тепло, что позволяет ему употребляться в связке с теплым полом. При всем этот он обеспечивает низкую огнеопасность.
Цена – качество и цена сочетаются. Цены доступны для покупателей.



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