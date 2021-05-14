 

Народный депутат VII–VIII созывов Осуховский представил авторскую программу. Видео

14.05.2021, 11:08, Новости дня
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“Гостями моей программы являются известные украинцы: общественно-политические деятели, а также артисты, журналисты, бизнесмены. Также будем приглашать международных гостей”, – рассказал он и призвал зрителей высказывать свои предложения, кого именно они хотели бы видеть следующим гостями программы.

По словам экс-нардепа, он давно планировал начать такую программу.

“У меня за последние пять – семь лет было на центральных каналах, и не только на центральных, где-то более 1,5 тыс. различных эфиров, соответственно, есть огромный опыт. Есть много друзей, связей. И хотелось бы именно с ними общаться начистоту”, – пояснил Осуховский.

Он рассказал, что гостем предыдущего выпуска программы был народный артист Украины Петр Мага, а гостем одного из следующих выпусков будет экс-первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша.

“Таких людей хотелось бы узнать, чтобы украинцы и Украина знали своих героев”, – отметил автор программы.

Также он планирует приглашать на эфиры украинских военнослужащих, представителей IТ-сферы, спортсменов и т.д. В частности, президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко и первого вице-президента УАФ Назара Холодницкого.

Осуховский отметил, что программа выходит на телеканале ITV Media Group по субботам в 21.00 и на его YouTube-канале.

Он также рассказал, что в будущем есть планы заниматься и документалистикой: снимать исторические документальные хроники и фильмы.

ВИДЕОВидео: УНІАН / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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