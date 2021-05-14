Ляшко призвал украинцев заниматься физкультурой: Снижает риск перенести COVID-19 в тяжелой форме

“Доказанный факт – физическая активность снижает риск перенести COVID-19 в тяжелой форме. Всего 150 минут в неделю физкультуры с высокой вероятностью помогут избежать неблагоприятных последствий после COVID-19”, – сказал Ляшко, сославшись на данные публикации в британском научном журнале спортивной медицины.

По его словам, когда человек переболел COVID-19, “физические упражнения являются важным условием возвращения к обычному ритму жизни”.

“Поэтому сохранять мотивацию к выполнению физических упражнений – это одна из ключевых вещей по возвращению к обычному ритму жизни после коронавирусной болезни”, – подчеркнул Ляшко.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 2,14 млн случаев коронавирусной инфекции (7562 – за последние сутки), умерло 47 620 пациентов с COVID-19, около 1,83 млн человек выздоровели.

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