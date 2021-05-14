 

Дело о госизмене Медведчука и реакция Путина. 14 мая в эфир выйдет “Свобода слова Савика Шустера”

14.05.2021, 11:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кроме того, темой программы станут санкции СНБО – и их потенциальные следующие фигуранты.

Детали дела против Медведчука эксклюзивно прокомментирует генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Кроме нее, гостями студии станут: 

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;
Давид Арахамия, председатель фракции “Слуга народа”;
Алексей Гончаренко, народный депутат от “Европейской Солидарности”;
Нестор Шуфрич, народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь”;
Николай Катеринчук, лидер “Европейской партии Украины”;
Геннадий Гудков, депутат Государственной думы России 3-6 созывов;
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ”;
Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания “РБК-Украина”;
Александр Мартыненко, генеральный директор агентства “Интерфакс-Украина”.

Трансляция начнется в 21.00 на канале “Украина” и на YouTube-канале Shuster online.

https://www.facebook.com/shusteronline/posts/10158216776656009

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.08 / «Старше самих США» — планам Трампа по модернизации флота может помешать плачевное состояние верфей ВМС

02.01 / Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в 14 префектурах Японии

27.08 / Состояние Маска впервые превысило 100 млрд долларов

02.08 / Началась проверка после схода 11 вагонов поезда с рудой в Коми

21.02 / Вирусолог оценил опасность птичьего гриппа для человека

19.03 / Байден рассказал, когда поговорит с Путиным

03.05 / Полякова рассекретила возраст матери

30.06 / El País рассказал об «агрессивной и успешной» стратегии в соцсетях СМИ из России, Китая и Ирана

26.11 / Компания Eluktronics анонсировала выпуск трех новых моделей ноутбуков

25.08 / Пресс-секретарь сообщила, что состояние Тимошенко остается тяжелым. СМИ пишут, что ее подключили к аппарату ИВЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика