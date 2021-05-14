Дело о госизмене Медведчука и реакция Путина. 14 мая в эфир выйдет “Свобода слова Савика Шустера”
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Кроме того, темой программы станут санкции СНБО – и их потенциальные следующие фигуранты.
Детали дела против Медведчука эксклюзивно прокомментирует генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
Кроме нее, гостями студии станут:
Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;
Давид Арахамия, председатель фракции “Слуга народа”;
Алексей Гончаренко, народный депутат от “Европейской Солидарности”;
Нестор Шуфрич, народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь”;
Николай Катеринчук, лидер “Европейской партии Украины”;
Геннадий Гудков, депутат Государственной думы России 3-6 созывов;
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ”;
Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания “РБК-Украина”;
Александр Мартыненко, генеральный директор агентства “Интерфакс-Украина”.
Трансляция начнется в 21.00 на канале “Украина” и на YouTube-канале Shuster online.
https://www.facebook.com/shusteronline/posts/10158216776656009
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