Дело о госизмене Медведчука и реакция Путина. 14 мая в эфир выйдет “Свобода слова Савика Шустера”

Кроме того, темой программы станут санкции СНБО – и их потенциальные следующие фигуранты.

Детали дела против Медведчука эксклюзивно прокомментирует генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Кроме нее, гостями студии станут:

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;

Давид Арахамия, председатель фракции “Слуга народа”;

Алексей Гончаренко, народный депутат от “Европейской Солидарности”;

Нестор Шуфрич, народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь”;

Николай Катеринчук, лидер “Европейской партии Украины”;

Геннадий Гудков, депутат Государственной думы России 3-6 созывов;

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ”;

Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания “РБК-Украина”;

Александр Мартыненко, генеральный директор агентства “Интерфакс-Украина”.

Трансляция начнется в 21.00 на канале “Украина” и на YouTube-канале Shuster online.

https://www.facebook.com/shusteronline/posts/10158216776656009

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