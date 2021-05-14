В Румынии выставят на аукцион самолет диктатора Чаушеску. Цена стартует от €25 тыс.

Аукцион назначен на 27 мая, стартовая цена лота составит €25 тыс.

Также на аукционе хотят продать еще один самолет, которым пользовался бывший президент страны Ион Илиеску, которого обвинили в преступлениях против человечности по делу о декабрьской революции 1989 года.

Оба самолета стоят в международном аэропорту имени Анри Коанды, написало агентство.

Контекст:

Самолет Чаушеску построили в 1982 году, он входит в перечень национального достояния Румынии. Тогда же состоялся первый рейс из международного аэропорта Бэняса. Чаушеску использовал самолет с 1986-го по 1989 год.

—