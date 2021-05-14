 

Верещук: Обвинения в адрес Медведчука – самые серьезные обвинения действующему политику за всю историю независимой Украины

14.05.2021, 11:08, Новости дня
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“Среди эпизодов, которые были заявлены [главой СБУ Иваном] Бакановым и [генпрокурором Украины Ириной] Венедиктовой на пресс-конференции, наиболее впечатляющим является эпизод с передачей секретных данных о скрытом подразделении ВСУ вражеской стороне”, – заявила она.

Нардеп подчеркнула, что такие действия, если они имели место, справедливо квалифицируются по ст. 111 Уголовного кодекса Украины – “Государственная измена”.

“Если будет доказано, что Медведчук передавал информацию под грифом, с ограниченным доступом в нарушение ст. 111, и ее использовали наши враги – здесь не должен стоять вопрос о его ответственности, – сказала она. – И факты по нефтепродуктопроводу и остальные обвинения свидетельствуют об аргументированных подозрениях в преступной деятельности”.

Верещук подчеркнула, что озвученные обвинения в адрес Медведчука, как действующего политика – самые серьезные за всю историю независимой Украины.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/videos/1650900228429827/

Контекст:

Виктор Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады. Он входит в топ-100 самых богатых украинцев по версии журнала Forbes. Издание оценило его состояние в $620 млн, он занимает 12-е место в рейтинге. Политик известен своими связями с Россией, он кум президента РФ Владимира Путина.

В феврале 2021 года Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против Медведчука, его коллеги по фракции Тараса Козака и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма. Под санкции в том числе попал Новошахтинский завод нефтепродуктов, поскольку, по данным СМИ, он обеспечивал нефтепродуктами оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что дизтопливом с этого завода заправляют российские танки в ОРДЛО.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Прокуратура просила арестовать его до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн.

Сам нардеп назвал происходящее политически мотивированным.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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