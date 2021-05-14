 

После нападения на школу в больнице Казани остаются 15 детей

14.05.2021, 10:56, Новости дня
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Стационарное лечение в Детской республиканской больнице Татарстана после вооруженного нападения на казанскую школу проходят 15 детей. Один из них обратился к медикам в четверг с острой реакцией на стресс, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

«По состоянию на сегодня на стационарном лечении в ДРКБ находятся 15 детей», – передает ТАСС слова пресс-секретаря. Галимова добавила, что с острой реакцией на стресс госпитализирован ребенок 2007 г. р., его жизни ничего не угрожает.

Она уточнила, что «состояние пострадавших оценивается как стабильное, без отрицательной динамики».

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы.



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