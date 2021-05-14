По факту реабилитации нацизма в соцсети завели дело в Подмосковье

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма из-за размещения в 2020 году в соцсети видео на латышском языке, искажающего вклад СССР в годы Второй мировой войны, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Следственным отделом по городу Волоколамску ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ)», – сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, были распространены заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. В частности, 16 марта 2020 года пользователь разместил в соцсети видео на латышском языке, где пропагандируется фашизм и искажаются факты Великой Отечественной войны.

Отмечается, что согласно исследованию психолого-лингвистической судебной экспертизы размещенный видеоматериал содержит пропаганду фашизма. В настоящее время устанавливается пользователь, разместивший видеозапись.

Ранее дело о реабилитации нацизма возбудили в отношении жителя Тамбова, который разместил на сайте «Бессмертного полка» фото Адольфа Гитлера.