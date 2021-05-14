Guardian – правила въезда всё жёстче — европейцев без виз в Британии начали задерживать и высылать

За последние 48 часов в аэропортах Великобритании было задержано несколько десятков граждан ЕС, пишет The Guardian. Отмечается, что это связано с новыми правилами въезда на британскую территорию: теперь гражданам ЕС нельзя приезжать в Великобританию в поисках работы, не имея при себе визы.



Reuters

Граждан ЕС, прибывающих на территорию Великобритании, собирают в группы и держат в специальных центрах задержания в аэропортах, пишет The Guardian. Отмечается, что это связано с новой политикой, вступившей в силу после брексита.

Как пишет издание, среди прочих, во въезде отказывают европейцам, приезжающим на собеседования. Их задержания связаны с тем, что сейчас неясно, имеют ли право граждане ЕС приезжать в Великобританию на собеседования, чтобы потом, получив предложение работы, вернуться в ЕС и заняться получением рабочей визы. Кроме того, теперь гражданам ЕС нельзя проходить неоплачиваемую производственную практику на британской территории.

The Guardian сообщает, что за последние 48 часов в аэропортах Великобритании было задержано несколько десятков граждан ЕС. Одна из них — уроженка Испании по имени Мария. Как и многие, она думала, что имеет право приехать сюда в поисках работы, особенно учитывая, что раньше жила и работала в Великобритании. По её словам, когда сотрудники пограничного контроля в аэропорту сказали ей о депортации, она предложила заплатить за полёт домой в тот же день, однако вместо этого её отправили в центр депортаций Yarl’s Wood. Там Марии пришлось провести три стрессовых дня, поскольку она опасалась заразиться коронавирусом. «Самое худшее было в том, что никто в центре не мог сказать мне, что произойдёт дальше. Мою свободу отобрали, и я не могла получить юридическую помощь», — приводит издание слова потерпевшей. Она также отметила, что встретила ещё несколько людей, задержанных по той же причине.

Восемь депутатов Европарламента написали открытое письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, выразив беспокойство, что новый подход британского правительства противоречит духу соглашения по брекситу. В свою очередь, в Лондоне подчеркнули, что новые правила въезда на британскую территорию были чётко прописаны и их можно было изучить в интернете.