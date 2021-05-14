 

Das Erste – конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал нападения на синагоги в Германии

14.05.2021, 10:54, Новости дня
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Обострение конфликта в Израиле и секторе Газа, вероятно, привело к антисемитским инцидентам в Германии, пишет немецкий телеканал Das Erste. В нескольких городах земли Северный Рейн — Вестфалия молодые люди сжигали перед синагогами израильские флаги и бросали камни в здания. Центральный совет евреев критикует их действия и говорит о растущей угрозе для еврейского сообщества в Германии.

Обостряющаяся ситуация в Израиле и секторе Газа, возможно, стала причиной и для того, что произошло перед синагогами в Бонне и Мюнстере. Вчера вечером несколько человек сожгли там израильские флаги. Вдобавок к этому вход в здание в Бонне был повреждён брошенными в него камнями. Государственная прокуратура теперь ведёт расследование. Реакции на антисемитские инциденты собрал наш корреспондент Филипп Вундерзее.

ЙОЗЕФ ШУСТЕР, президент Центрального совета евреев Германии: Даже если я бросаю всего один камень в синагогу, в этом случае это не что иное, как чистейший и откровеннейший антисемитизм.

АРМИН ЛАШЕТ, премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии: Мы не потерпим ни антиеврейской полемики, ни каких-либо проявлений насилия, не потерпим антисемитизма.

Еврейская община в Бонне потрясена. Вчера перед их синагогой молодые люди подожгли израильский флаг и бросали в здание камни. Председатель общины этой синагоги опасается нападений на тех, кто в ней состоит. Как еврейка она не захотела показывать своё лицо.

МАРГАРЕТ ТРАУБ, председатель еврейской общины в синагоге Бонна: Я сказала членам нашей общины, чтобы они не ходили в кипах. Мне было совестно после этого. Но это важно, потому что очень многие из них подвергаются словесным нападкам.

В отношении задержанных полиция говорит о высокой эмоциональности в связи с происходящим на Ближнем Востоке. В Дюссельдорфе неизвестные разожгли огонь на месте бывшей синагоги. Центральный совет евреев критикует: угроза для еврейского сообщества в Германии растёт.

ЙОЗЕФ ШУСТЕР: Нападение на синагогу не имеет ничего общего с выражением политической позиции. Это чистой воды антисемитизм.

Возмущение по поводу эскалации на Ближнем Востоке, конечно, законно, считает председатель Палестинского форума, однако нападения он осуждает.

АРЕФ ХАЙЯЙ, председатель Палестинского форума: Это крайне прискорбное происшествие, я отношусь к этому без всякого понимания. И это не политическое действие, а действие неразумных молодых людей.

В Мюнстере полиция ведёт расследование в отношении 13 подозреваемых в совершении преступления. Здесь тоже был сожжён израильский флаг. Полиция и здесь ужесточила меры безопасности.

Дата выхода в эфир 12 мая 2021 года.

 



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