 

Раскрыт план Лукашенко по транзиту власти в Белоруссии

14.05.2021, 10:44, Разное
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Специалист отметил, что сейчас есть два варианта транзита власти в республике – кремлевский и лукашенковский. Первый сценарий предполагает уход президента и проведение новых выборов. Второй будет напоминать казахстанский вариант, где бывший лидер Нурсултан Назарбаев остался на посту главы Совбеза.

По словам Поротникова, в прошлом Лукашенко мог игнорировать позицию Кремля и делать так, как он хочет, но сегодня ситуация другая. Эксперт пояснил, что Россия является единственной страной, которая поддерживает белорусского президента. Он уверен: без поддержки Москвы политик потеряет власть в течение двух месяцев.

“Это полная аксиома”, – сказал Поротников в ходе пресс-конференции в Киеве.

Отметим, что положение Александра Лукашенко пошатнулось в августе прошлого года. Тогда после выборов 9 августа страну захлестнула волна протестных акций. Сторонники оппозиции обвинили власти в подтасовке результатов голосования и потребовали провести новые выборы.

Александр Лукашенко опроверг эти данные и назвал прошедшее голосование честным и справедливым. Политик пригрозил расправой всем, кто пытается дестабилизировать обстановку в республике. Глава страны считает, что в разжигании ситуации заинтересованы Европа и США.



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