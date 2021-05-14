Первый тизер воссоединения “Друзей” и точная дата выхода: Энистон и Бекхэм не смогли сдержать эмоций
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Тизер эпизода, который получил название “Друзья.
Воссоединение”, опубликован на официальном канале HBO Max на
“Ютуб”. В коротком ролике, хронометражем менее минуты, появляются шесть
главных звезд ситкома, а также сообщается точная дата премьеры – 27 мая.
Выход тизера в личном микроблоге поддержала исполнительница роли
Рэйчел Грин, актриса Дженнифер Энистон. “Это официально! Можем ли мы быть
более взволнованными?” – заинтриговала фанатов голливудская знаменитость.
Футболист Дэвид Бекхэм одним из первых отреагировал на
публикацию Дженнифер Энистон. Спортсмен признался в комментариях, что с нетерпением ждет возвращения
звезд легендарного шоу на экраны. “Не уверен, что смогу сдержать свое
волнение ❤️. Оооочень взволнован”, – написал футболист.
Многочисленные поклонники “Друзей”, среди которых
много знаменитостей, солидарны с Дженнифер и Дэвидом. Многих ролик растрогал до глубины души. Например, звезда сериала
“Теория большого взрыва” Кейли Куоко рассказала, что во время просмотра
тизера у нее перехватило дыхание и теперь она не может думать ни о чем другом. Актриса
Риз Уизерспун отметила, что ролик подарил ей массу положительных эмоций.
Отметим, Дэвид Бекхэм выступит в спецвыпуске в качестве
приглашенного гостя. Также в воссоединении “Друзей” появятся певец
Джастин Бибер, манекенщица Синди Кроуфорд, юморист Джеймс Корден, звезды
корейской сцены – группа BTS и другие.
Напомним, эпизод “Друзья. Воссоединение” не будет игровым. Звезды ситкома не собираются перевоплощаться в своих героев. В рамках
проекта Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэттью Перри
и Мэтт Леблан поделятся воспоминаниями о съемках сериала. Создатели планировали
представить спецвыпуск еще год назад, в мае 2020-го. Тогда
съемки пришлось заморозить из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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