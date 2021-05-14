Первый тизер воссоединения “Друзей” и точная дата выхода: Энистон и Бекхэм не смогли сдержать эмоций

Тизер эпизода, который получил название “Друзья.

Воссоединение”, опубликован на официальном канале HBO Max на

“Ютуб”. В коротком ролике, хронометражем менее минуты, появляются шесть

главных звезд ситкома, а также сообщается точная дата премьеры – 27 мая.

Выход тизера в личном микроблоге поддержала исполнительница роли

Рэйчел Грин, актриса Дженнифер Энистон. “Это официально! Можем ли мы быть

более взволнованными?” – заинтриговала фанатов голливудская знаменитость.

Футболист Дэвид Бекхэм одним из первых отреагировал на

публикацию Дженнифер Энистон. Спортсмен признался в комментариях, что с нетерпением ждет возвращения

звезд легендарного шоу на экраны. “Не уверен, что смогу сдержать свое

волнение ❤️. Оооочень взволнован”, – написал футболист.

Многочисленные поклонники “Друзей”, среди которых

много знаменитостей, солидарны с Дженнифер и Дэвидом. Многих ролик растрогал до глубины души. Например, звезда сериала

“Теория большого взрыва” Кейли Куоко рассказала, что во время просмотра

тизера у нее перехватило дыхание и теперь она не может думать ни о чем другом. Актриса

Риз Уизерспун отметила, что ролик подарил ей массу положительных эмоций.

Отметим, Дэвид Бекхэм выступит в спецвыпуске в качестве

приглашенного гостя. Также в воссоединении “Друзей” появятся певец

Джастин Бибер, манекенщица Синди Кроуфорд, юморист Джеймс Корден, звезды

корейской сцены – группа BTS и другие.

Напомним, эпизод “Друзья. Воссоединение” не будет игровым. Звезды ситкома не собираются перевоплощаться в своих героев. В рамках

проекта Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэттью Перри

и Мэтт Леблан поделятся воспоминаниями о съемках сериала. Создатели планировали

представить спецвыпуск еще год назад, в мае 2020-го. Тогда

съемки пришлось заморозить из-за пандемии коронавирусной инфекции.