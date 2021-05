Возвращение сериала “Друзья”: первый тизер и дата выхода специального выпуска

Поклонники любимого ситкома могут начинать зачеркивать дни в календаре – стриминговый сервис HBO объявил, что специальный выпуск, который станет продолжением “Друзей”, выйдет на экраны 27 мая и получил название Friends: The Reunion. Также в сети появился 30-секундный тизер с учатием всех шести актеров: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер идут, обнявшись, вдаль под лиричную версию заглавной темы I’ll Be There For You.

Съемки, вероятно, прошли еше в апреле – именно тогда кадрами со съемочной площадки поделились гости и Мэттью Перри. Тизером сейчас поделились Кортни Кокс и Дженнифер Энистон – в Instagram они написали, что не могут дождаться выхода серии.

Такое случается не каждый год. И даже не каждые 10 или 15 лет. Я так счастлива, что мне выпал шанс воссоединиться с моими друзьями. И это было лучше, чем когда-либо,

– написала Кортни Кокс.

Это официально! Можно ли быть еще более взволнованным?

– подписала пост Дженнифер Энистон.

Напомним, еще в прошлом году компания HBO Max объявила о запуске производства специального эпизода суперпопулярного сериала конца 90-х “Друзья”. Съемки должны были начаться в мае, затем были перенесены по всем известной “ковидной” причине на август, но и тогда им не суждено было стартовать, так как коронавирус никуда не желал уходить. В январе этого года, когда ситуация начала стабилизироваться, продюсеры снова вернулись к работе над этим проектом. Исполнительница одной из главных ролей в сериале – Лиза Кудроу – призналась в интервью Робу Лову для его подкаста Literally! With Rob Lowe, что съемки наконец начались и уже снято несколько сцен:

У этого проекта несколько разных граней, и мы уже успели снять некоторый набор разных сцен. Я также что-то предварительно уже сняла, так что мы действительно работаем.

Кадр из сериала “Друзья”

На фоне всего времени съемок специального выпуска любимого миллионами ситкома “Друзья” время от времени появлялись разные подробности долгожданного продолжения телешоу. Так, помимо любимых героев в этом эпизоде будет новый герой в исполнении Джастина Бибера. В “Друзьях” он появится в небольшой сцене в костюме “Спудника”, в котором герой Дэвида Швиммера – Росс Геллер – шокировал друзей на вечеринке по случаю Хэллоуина в одном из эпизодов 8-го сезона. Бибер, как и многие, фанат сериала, хотя когда в 2004 году на экраны вышла последняя серия, ему было всего 10 лет.

За этот эпизод каждый их шести звезд получит по 2,5 миллиона долларов. Впрочем, как писал In Touch, ссылаясь на свой источник, их “мало интересовали деньги”, а Кортни Кокс и вовсе была готова сниматься бесплатно. Одна из авторов культового шоу Марта Кауффман также подтвердила, что съемки прошли при живой аудитории, что “было необходимо для создания нужного настроения”.

Другие подробности специального эпизода любимого сериала мы собрали здесь.