 

Россиянам рассказали, как отличить «белый» смартфон от «серого»

14.05.2021, 10:16, Разное
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Эксперты рассказали россиянам, как можно отличить «белый» смартфон от «серого». Они объяснили, к каким проблемам нередко приводит приобретение второго устройства и как их можно избежать.
Внешне «белые» и «серые» смартфоны выглядят одинаково, но отличия все-таки присутствуют. Если уметь обращать на них внимание, то пользователь сделает правильный выбор при приобретении устройства. «Серым» может назвать гаджет, который производился для реализации в другой стране, а после ввезен в РФ, обходя все официальные процедуры. Что касается «белого» смартфона, то он изначально планировался продаваться на российском рынке. По техническому наполнению отличить один от другого чаще всего нельзя. Разница станет прослеживаться только при просмотре перечня предустановленных программ.

Если девайс покупается не на рынке РФ, то могут возникнуть неудобства с гарантией. Обладатель смартфона не имеет права обратиться в сервисный центр в случае поломки. Ему придется сдать устройство в мелкие организации, которые занимаются ремонтом. В данном случае никто не несет ответственности за результат.

Источник: radiosputnik.ria.ru



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