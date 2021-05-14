Полный хиппи-шик: как носить летние наряды с цветочным принтом по-новому (креативные способы и советы)

Нынешняя мода на цветочные принты не появилась внезапно. Эта расцветка находится в тренде уже несколько сезонов. Однако вы сможете взглянуть на тенденцию по-новому, обновив свой гардероб и добавив более креативные аспекты. Вот несколько способов, которые вам однозначно помогут добиться потрясающего эффекта.

Хиппи-шик

Мода хиппи 60-70-х годов ассоциируется у нас с высокими каблуками и платформой, а также одеждой в стиле тай-дай. В нынешнем сезоне отмечается более утонченная версия. То есть в тренде по-прежнему остается бахрома, вязаные крючком элементы, легкие невесомые ткани, пэчворк и пр. Надевайте юбки с бахромой, кимоно из шифона, шорты из тканей или с элементами цветочных принтов, кардиганы пэчворк. То есть ваш стиль должен быть юношеским, так сказать, девчачьим, веселым и кокетливым.

Добавление цвета

Цветочные принты не являются новыми, особенно если на улице весна и хочется соответствовать яркой и красочной пробудившейся от зимы природе. Однако не у всех хватает смелости полностью перейти на подобный стиль и нарядится слишком пестро. Если вы относитесь к этой категории людей, не огорчайтесь. Обратите внимание на свой гардероб, выберите ту одежду, которая вам импонирует и гармонично подходит. А потом добавьте один или два акцента с цветочными принтами. Это может быть шарф или оригинальная сумочка. Возможно, кое-какие вещи можно немного перешить, добавив декоративную вставку. Экспериментируйте и соответствуйте модному движению.

Темный и цветочный

Нет ничего более стильного и эффектного, чем сочетание черного или любого другого темного цвета с цветочной расцветкой. Выберите вещи, которые вы можете назвать любимыми, и соедините их с одеждой с цветочными принтами.

Возможно, это будут разные вещи или в одном предмете одежды скомбинированы черная и цветная расцветка. Если вы любите экспериментировать, соедините несколько стилей, сегодня это является самым модным сочетанием.

Аксессуары

Обратите внимание на оригинальные сумочки, шарфы, заколки или обручи для волос с цветочными принтами. Более смелые могут надеть кроссовки или любую другую обувь в цветочек. Не стоит полностью менять свой гардероб для того, чтобы в этом и предстоящем сезоне выглядеть стильно. Достаточно приобрести (или найти в комоде) несколько аксессуаров, которые смогут освежить образ, сделать его привлекательным, женственным, кокетливым и эффектным. В этом случае речь может идти и об элегантности, если вы используете правильную комбинацию вещей разных стилей, в том числе и делового.

Сочетание тканей

В нынешнем и предстоящем сезонах комбинирование разных текстур будет основным модным направлением. Поэтому вы можете легко сочетать самые легкие и струящиеся ткани с плотными и тяжелыми материалами. Например, из такого сочетания может состоять одна вещь, или вы наденете разную одежду, априори не сочетаемую. Например, наденьте легкую шифоновую юбку с курткой или кожи или ее качественного заменителя. Прекрасно смотрятся короткие шорты с цветочным принтом (бахромой и т.д.) с грубыми тяжелыми ботинками. Главное – это гармония в сочетании между предметами одежды, которая сделает образ стильным, женственным и немного кокетливым.

Джинсовый и цветочный

Джинсовая одежда всегда находится в тренде, однако сейчас она поднялась на самую вершину моды. А если ее сочетать с цветочным принтом, лук станет просто потрясающим. Подходите к решению этого вопроса так, как вам больше нравится. Либо надевайте одну вещь, в которой присутствует как деним, так и цветочный принт. Либо отдайте предпочтение классическим предметам джинсовой одежды и комбинируйте ее с другими вещами, изготовленными из материала в цветочек.

Многослойность

Несмотря на то что пришла весна, а с ней и тепло, погода может быть разной. Например, пойдет дождь или вечером станет немного прохладнее. В этом случае у вас есть возможность предстать в прекрасном модном луке, который никого не оставит равнодушным. Наденьте платье в цветочек, а сверху накиньте однотонный кардиган, куртку, жилетку и пр. Уловка состоит в правильном комбинировании.

Сделайте цветочный принт основой, а далее подбирайте одежду, которая будет максимально гармонировать с уже присутствующими цветами. Вариантов у вас множество, поскольку цветастые вещи на сто процентов сочетаются как с темными, так и со светлыми оттенками.