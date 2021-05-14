“Ноги вытянула так, что размер стал 47”, “Какие длинные!” Каменских показала пляжное фото

Она позировала на пляже, находясь в Мексике.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Подписчики прокомментировали фото.

“Ноги вытянула так, что размер стал 47. Зачем? И так красивая”, – отметила sertab20042018.

“Ноги не пропорциональны туловищу. Фотограф двоечник”, – заявила natalo4ka_radko.

“Какие все-таки у тебя длинные ноги!” – написал blohin75.

Контекст:

4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года.

Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

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