“Ноги вытянула так, что размер стал 47”, “Какие длинные!” Каменских показала пляжное фото
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Она позировала на пляже, находясь в Мексике.
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Подписчики прокомментировали фото.
“Ноги вытянула так, что размер стал 47. Зачем? И так красивая”, – отметила sertab20042018.
“Ноги не пропорциональны туловищу. Фотограф двоечник”, – заявила natalo4ka_radko.
“Какие все-таки у тебя длинные ноги!” – написал blohin75.
Контекст:
4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года.
Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.
После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
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