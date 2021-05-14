Франция считает газопровод “Северный поток – 2” вмешательством в энергетическую политику Евросоюза

“Позиция Франции уже была очень четкой. Нам решать, как диверсифицировать наши поставки газа и как укрепить энергетическую безопасность ЕС”, – заметил чиновник.

Ле Мэр добавил, что проект “Северный поток – 2” нельзя отделить от вопроса транзита российского газа через территорию Украины.

“Мы полностью понимаем озабоченность Украины по этому поводу. Мы за поддержание украинского транзита в достаточном количестве. Франция полностью поддержала заключение российско-украинского транзитного соглашения в декабре 2019 года, в котором ЕС выступил в качестве посредника, и мы очень привержены его осуществлению”, – пояснил министр.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись. Строительство заморозили, когда было достроено 93% газопровода, сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG. Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

23 февраля 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этому послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США.

Германия настаивает на завершении строительства. “Газ, который еще не пошел по “Северному потоку – 2″, не хуже газа, идущего через Украину, и газа, транспортируемого из России через Турцию”, – подчеркнула канцлер Германии Ангела Меркель во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы 20 апреля.

Компания Nord Stream 2 AG сообщала в начале апреля, что к 31 марта осталось уложить около 121 км труб. По информации оператора, это 5% от общей протяженности газопровода.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

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