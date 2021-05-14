 

В Николаевской области конфликт из-за земли закончился стрельбой

14.05.2021, 10:14, Новости дня
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“По предварительной информации, конфликт произошел из-за спорных земельных вопросов между двумя группами граждан, в ходе которого началась стрельба. Ранения получили двое мужчин, 30-ти и 53-х лет, с обеих сторон конфликта. Пострадавшие были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями в ноги”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские изъяли оружие – карабин. Правоохранители разыскивают всех лиц, причастных к стрельбе.

По данному факту следователи проводят расследование по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (“Хулиганство с применением оружия”) и по ч. 1 ст. 263 УКУ (“Незаконное обращение с оружием”). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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