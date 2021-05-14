Армия Израиля атаковала “Метро” – сеть тоннелей группировки ХАМАС

Сообщается, что в результате операции с участием самолетов, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы израильские военные поразили 150 целей и разрушили многокилометровую сеть туннелей под названием “Метро”.

Цель: система туннелей «Метро» ХАМАС в Газе.

Операция: 160 самолетов, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы.

Мы поразили 150 целей и разрушили многокилометровую сеть «Метро» ХАМАС. pic.twitter.com/wDPBQy1rGH

— Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 14, 2021

Всего на этой неделе уничтожено более 10 новых туннелей, уточняется в Twitter ЦАХАЛа. Израильские военные обнаруживают их с 2014 года. “Если бы они не были уничтожены, ХАМАС смог бы проникнуть в Израиль и похитить израильтян”, – говорится в сообщении.

Times of Israel со ссылкой на пресс-службу израильской армии пишет, что в ходе воздушной кампании, которая длилась почти 40 минут, 160 самолетов сбросили около 450 ракет на 150 целей в северной части Газы, включая туннели, которые, по словам официального представителя ЦАХАЛа Хидаи Зильбермана, являются “стратегическим активом” ХАМАС.

Зильберман также подчеркнул, что наземные войска остаются на израильской стороне границы и не вошли в сектор Газа, как ранее сообщал ЦАХАЛ.

Контекст:

Напряжение между Израилем и Палестиной нарастало с апреля, когда израильская полиция из соображений безопасности запретила мусульманам собираться у Дамасских (Шхемских) ворот старого города Иерусалима, где идет основной поток молящихся мусульман по направлению к Храмовой горе. В Палестине обвинили израильскую полицию в попытках “помешать праздновать Рамадан”.

В начале мая кризис обострился из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями. 9 мая израильская полиция взяла штурмом мечеть Аль-Акса, священное место для мусульман.

10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.

Вечером 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Нетаньяху пообещал ответить “большой силой” на ракетный обстрел. 12 мая израильские военные заявили об уничтожении руководителей военной разведки ХАМАС.

Нынешний конфликт между странами стал самым масштабным за последние годы, обстрелы с обеих сторон не прекращаются.

По информации The Times of Israel на утро 14 мая, по Израилю было выпущено около 2 тыс. ракет, погибло девять человек, включая пятилетнего мальчика и 87-летнюю женщину, которая умерла 13 мая (упала и ударилась головой, когда бежала в бомбоубежище).

С 10 мая в ходе операции “Стражи стен” Израиль поразил более 700 военных целей ХАМАС, убито порядка 60 представителей движения, в том числе 10 старших командиров, отмечает The Jerusalem Post. По данным местных властей на 14 мая, в секторе Газа погибло 119 человек (в том числе 27 детей), около 600 получили ранения.

Израиль заявляет, что большинство жертв в Газе – члены террористических групп, и, в некоторых случаях, жертвы собственных ракет ХАМАС, которые приземлились внутри сектора.

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