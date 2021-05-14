РФПИ одобрил поставки «Спутника V» в Эквадор

Министерство здравоохранения Эквадора получило одобрение Российского фонда прямых инвестиций на отправку в страну вакцины против коронавируса «Спутник V», власти ожидают подписания документов для начала поставок во второй половине мая, сообщил МИД Эквадора.

«Российский фонд прямых инвестиций … одобрил министерству здравоохранения Эквадора отправку запрошенного количества доз, в отношении которых на третьей неделе мая 2021 года ожидается завершение подписания Дополнительного соглашения с целью инициирования соответствующей нормативной и логистической координации», – говорится в заявлении министерства иностранных дел Эквадора, передает РИА «Новости».

Переговоры властей латиноамериканской страны с Россией о поставках «Спутника V» начались еще в феврале с письма бывшего главы МИД Луиса Гальегоса российскому министру Сергею Лаврову с просьбой о содействии переговорам с РФПИ в вопросе поставки вакцин против коронавируса.

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» одобрена уже в 65 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.