 

РФПИ одобрил поставки «Спутника V» в Эквадор

14.05.2021, 10:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министерство здравоохранения Эквадора получило одобрение Российского фонда прямых инвестиций на отправку в страну вакцины против коронавируса «Спутник V», власти ожидают подписания документов для начала поставок во второй половине мая, сообщил МИД Эквадора.

«Российский фонд прямых инвестиций … одобрил министерству здравоохранения Эквадора отправку запрошенного количества доз, в отношении которых на третьей неделе мая 2021 года ожидается завершение подписания Дополнительного соглашения с целью инициирования соответствующей нормативной и логистической координации», – говорится в заявлении министерства иностранных дел Эквадора, передает РИА «Новости».

Переговоры властей латиноамериканской страны с Россией о поставках «Спутника V» начались еще в феврале с письма бывшего главы МИД Луиса Гальегоса российскому министру Сергею Лаврову с просьбой о содействии переговорам с РФПИ в вопросе поставки вакцин против коронавируса.

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» одобрена уже в 65 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.10 / Кабмин Украины поддержал новый порядок выдачи автомобильных номеров

04.01 / Названа дата премьеры и имена ведущих нового сезона шоу “Голос країни”

14.09 / Компании Mercedes-Benz грозит запрет на продажу авто в Германии

20.10 / Проторченко: Услышанное сегодня от Зеленского – это дубль два Порошенко 2018 года. Я точно живу в другой стране, чем та, о которой говорил президент

23.07 / Россия объявила в международный розыск молдавского бизнесмена

28.10 / В Германии хотят ввести строгие ограничения в связи с COVID-19 – СМИ

04.01 / Под Петербургом пенсионерке продали макароны под видом свечей в церковной лавке

15.04 / Арахамия ожидает “десятки уголовных дел с наказаниями” по поводу биткоинов у чиновников

20.01 / Тупицкого второй день не пускают в КСУ

12.09 / Huawei оснастил свои смартфоны собственным поисковиком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика