 

Минобороны прокомментировало блокировку колонны военных США в Сирии

14.05.2021, 10:02, Новости дня
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Патруль российской военной полиции остановил в сирийской провинции Хасеке и возвратил в обратном направлении незаконно находящуюся на территории республики колонну американской военной техники, информирует Центр примирения враждующих сторон и контроля за перемещением беженцев в Сирии.

«На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США. Колонна американской военной техники в составе шести бронеавтомобилей типа «MRAP» передвигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления», – говорится в сообщении Минобороны на странице в Facebook.

В ведомстве указали, что колонна была остановлена патрулем российской военной полиции и возвращена в обратном направлении.

Ранее замглавы Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов сообщил, что военная полиция Вооруженных сил РФ не позволила бронеавтомобилям США проехать по несогласованному маршруту в Сирии.

В начале мая в квартальном отчете генерального инспектора Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость» говорилось, что РФ «соблюдает в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции». Однако российские военные при этом якобы «продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности». РФ в ответ указала на незаконность присутствия войск США в Сирии. 



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