Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении, информирует пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Николом Пашиняном. Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В ходе обмена мнениями по поводу недавнего инцидента на армяно-азербайджанской границе Владимир Путин акцентировал необходимость строгого выполнения всех положений заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января сего года, прежде всего – в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там добавили, что Путин подтвердил настрой на продолжение посреднических усилий и поддержание контактов с Ереваном и Баку.

«С российской стороны подтвержден настрой на продолжение активных посреднических усилий и поддержание плотных контактов с Ереваном и Баку в интересах обеспечения стабильности в регионе. Никол Пашинян, выразив признательность президенту России, высказался в пользу конструктивного диалога и взаимодействия – с тем, чтобы все возникающие проблемы разрешались исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами», – говорится в сообщении.

Отмечается, что были затронуты вопросы восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе. Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях.

Напомним, минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и РФ Ара Айвазян и Сергей Лавров.

ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры.