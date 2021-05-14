 

Главнокомандующий ВВС Швеции заявил о возможности создать России “военные проблемы”

14.05.2021, 9:50, Разное
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Наращивание военной мощи — одна из основных составляющих конкуренции между государствами. Это может стать причиной стремительного развития или же привести к деструктивным последствиям — военному конфликту с последующим экономическим падением.

Последнее время европейские страны в пропагандистских целях обозначают свои планы в военном направлении. Так, главнокомандующий ВВС Швеции заявил, что у страны есть потенциал для того, чтобы сгенерировать проблемы для крупного государства. В частности, в пример была приведена Россия.

По словам европейского деятеля, наследник Советского Союза проводит более внушительные учения, если сравнивать с предыдущими годами. По этой причине шведы планируют искать слабые места потенциального противника.

Стоит отметить, что военная мощь России не дает покоя многим западным странам. Особняком среди них стоят США. Недавно Сергей Шойгу сообщил о том, что деятельность НАТО в воздушном пространстве над Черным морем несет провокационный характер. Кроме того, масла в огонь подливает Украина, которая дестабилизирует ситуацию на Донбассе.



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