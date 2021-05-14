 

НЛО, похожий на объект из библейской картины, пролетел под МКС

14.05.2021, 9:31, Разное
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Исследователь MrMBB333 на своем Youtube-канале сообщил, что таинственный НЛО «выглядел почти идентично» объекту из ортодоксального произведения искусства, датируемого 1350 годом.

MrMBB333 указывает на кадры с МКС, которые две недели назад были засняты его коллегой-уфологом. На видео изображен конусообразный объект с инверсионным следом, проносящимся мимо ракеты-носителя SpaceX Starlink. В момент его появления из нижнего правого угла возникает заостренный кончик и дугообразный край.

НЛО, похожий на объект из библейской картины, пролетел под МКСКартина, изображающая Распятие Иисуса Христа, и необычные предметы в верхних углах привлекли внимание так называемых искателей истины по всему миру.

Охотник за НЛО говорит: «У них поразительное сходство! Совпадение? Я не знаю. На этой картине изображены два НЛО, и оба они имели ту же форму, что и этот объект прямо под МКС».
Ошеломленные этим сходством пользователи говорили, что от него у них «мурашки бегут».
Один сказал: «Вау, это безумие. НЛО и та старая картина очень похожи».
Другой добавил: «Увидев НЛО и похожую на него картинку, я вздрогнул!!»

Другие комментаторы были настроены более скептически, говоря, что это не более чем космический мусор.

Сербские историки считают, что на странных изображениях изображены солнце и луна, и они были нарисованы так, будто они «страдали» из-за распятия.

Именно этот загадочный способ изображения небесных тел породил многочисленные конспирологические теории, которые якобы указывали на связь сербского монастыря с пришельцами из космоса.



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