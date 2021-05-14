Продажи кроссовера Toyota Crown Kluger начнутся в июле 2021 года

Японская компания Toyota приступила к приему заказов на новую модель кроссовера Crown Kluger.

Данный автомобиль станет возможным оформить уже в следующем месяце. Автомобиль выполнен на базе кроссовера Highlander. Распознать новую модель можно по объемным бамперам, обвесу, решетке радиатора и головной оптике. Известно, что под капотом автомобиля установлен 2,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор с суммарной мощностью 240 л.с.

Кроме того, автомобиль станет возможным приобрести с передним или полным приводом. Пока производитель умалчивает стоимость модели, однако предполагается, что новинка Crown Kluger сможет достичь высоких результатов на мировом рынке.