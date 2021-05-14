 

Внедорожник Land Rover Discovery Sport получил новую спецверсию Urban Edition

14.05.2021, 9:28, Новости дня
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Официально представлена новая спецверсия кроссовера Land Rover Discovery Sport 2022, в названии которого появилась приставка Urban Edition.

В свою очередь, предложенная модификация базируется на версии R-Dynamic, отличающейся улучшенными внешними данными. Отличить кроссовер не составит труда по кожаным креслам, затемненным элементам салона, а также черной крыше. Покупатели смогут приобрести новый паркетник в цветах Namib Orange, Carpathian Grey, Firenze Red, Santorini Black и некоторых других.

В продажу кроссовер выйдет с бензиновыми и дизельными агрегатами. Достоинством автомобиля называют продвинутую мультимедийную систему Pivi и Pivi Pro. Стоимость и дата выхода в продажу спецверсии Land Rover Discovery Sport 2022 пока не называют.



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