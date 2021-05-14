Ученые: Звуковые волны заставляют левитировать любые предметы

В феврале 2019 года команда исследователей из Колумбийского университета опубликовала результаты эксперимента, который показал, что звуковые волны могут переносить гравитационную массу.

В ходе эксперимента ученые обнаружили, что звуковые волны могут генерировать небольшое гравитационное поле.

– Расчеты показывают, что звуковые волны несут крошечную отрицательную массу, что означает, что в присутствии гравитационного поля, такого как поле Земли, их траектория будет изгибаться вверх. Ученые обнаружили, что звуковые волны также генерируют небольшое гравитационное поле, – указывается в исследовании.

В течение многих лет физики верили, что звуковые волны могут переносить энергию, но не думали, что волны способны переносить массу. Тем не менее, исследователи обнаружили доказательства того, что их прежние выводы были неправильными. Сообщается в издании Phys.org.

Команда ученых обнаружила, что звуковые волны, движущиеся через сверхтекучий гелий, несут небольшое количество массы. Они это доказали математически, однако не измеряли массу, которую переносила звуковая волна.

Они обнаружили, что фононы (квазичастицы) взаимодействуют с гравитационным полем таким образом, что заставляют их переносить массу в результате движения через материал. В своей новой работе ученые сообщают о доказательствах, показывающих, что те же результаты справедливы и для большинства материалов.

Исследователи предложили способы тестирования своего открытия в реальном мире. Одной из возможностей было бы использование устройств, обнаруживающих гравитационные поля, для изучения землетрясений. Поскольку землетрясение посылает звуки через планету, устройства могли обнаружить «миллиарды килограммов массы», переносимые звуком.

В 2020 году ученые создали алгоритм обнаружения сигналов от землетрясений, которые деформируют гравитацию, изменяя плотность горных пород на короткое время. Эти изменения гравитации посылают сигналы со скоростью света, что позволяет обнаружить землетрясения еще до начала разрушения.

За год до исследования та же группа ученых выдвинула теорию, согласно которой фононы имеют отрицательную массу и, следовательно, отрицательную гравитацию.

Соучредитель теории струн Митио Каку рассказывает:

– Оказывается, при определенных условиях звуковые волны действительно могут начать подниматься, а не падать. И это аномалия, кажется, согласуется с законами физики так, что некоторые вибрации вместо того, чтобы падать вниз, на самом деле могут падать вверх.

Исследователи древних цивилизаций считают, что это исследование наводит на мысль о том, как древние люди умудрялись передвигать массивные камни. Вполне возможно, для этого они использовали звуковые волны и вибрации.

В соответствии с древними легендами, звук был частью уравнения, и люди строили гигантские строения, такие как, например, пирамиды в Египте, с использованием звуков определенной частоты.

Ученые надеются, что возможно, когда-нибудь они разгадают тайну звуковых волн и на их основе создадут технологию перемещения объектов большой массы.