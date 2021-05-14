 

Минпросвещения поддержало необходимость создания списков неблагонадежных подростков

14.05.2021, 9:27, Разное
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Минпросвещения России поддержало необходимость составления списков неблагонадежных подростков, ссылаясь возможные поправки в законе о защите персональных данных.

В ведомстве уточнили, что сбор такой информации нужен на уровне региона и даже школы, об этом сообщила журналистам замминистра просвещения Татьяна Васильева, которая находится в Ижевске с рабочей поездкой.

– Персональные данные нужны, тем более когда мы говорим о принятии решений на уровне региона, – сказала она, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли в России составлять такие списки.

По мнению Васильевой, сбор персональных данных требуется даже на уровне школы.

– Если плохо настроена работа школьной социально-психологической службы, если плохо работает классный руководитель, у него нет контакта с семьей и все, что должна знать школа про ребенка, про семью, его семья не рассказывает, тогда подобный список действительно необходим, – отметила она.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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