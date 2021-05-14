Ежегодный скрининг рака яичников не снижает смертность от этой причины — исследование



1

минута

Каждый год во всем мире диагностируется примерно 225 тысяч случаев злокачественных новообразований яичников и около 140 тысяч смертей от этого заболевания. Ему подвержены женщины всех возрастов, начиная с младенчества, однако чаще всего рак яичников диагностируется у женщин старшего возраста. Несмотря на успехи в диагностике этой патологии, около 75% случаев выявляется на поздних стадиях.

Органы здравоохранения надеялись улучшить эти показатели за счет ежегодного скрининга заболевания среди женщин из групп риска. Чтобы оценить эффективность этой меры, ученые Университетского колледжа Лондона (University College London) проанализировали данные более 200 тысяч женщин в постменопаузе, которые участвовали в исследовании с 2001 по 2005 годы. Половина участниц проходила ежегодное обследование с помощью УЗИ органов малого таза, другая половина сдавала ежегодный анализ крови для выявления белка СА125, связанного с онкозаболеванием, и ультразвуковое сканирование в том случае, если уровень белка изменялся.

Результаты показали, что скрининг с помощью анализа крови выявил на 39% больше случаев рака яичников на I/II стадии по сравнению с ультразвуковым обследованием, при этом он не привел к снижению смертности от этого заболевания. По мнению ученых, это может объясняться агрессивной формой рака яичников.

Вместе с тем в ходе исследования выяснилось, что пациентки, у которых заболевание было выявлено в ходе скрининга с помощью анализа крови, не так хорошо реагировали на стандартную терапию по сравнению с женщинами, у которых новообразование диагностировано на основании симптомов.

«Наше исследование показало, что скрининг неэффективен для женщин, у которых нет никаких симптомов рака яичников. У пациенток с симптомами ранняя диагностика в сочетании с хорошим лечением все же может иметь значение для качества жизни и, возможно, улучшить прогноз. Кроме того, получение диагноза, независимо от стадии, очень важно для женщин и их семей», — цитирует The Guardian ведущего автора исследования, профессора Махеша Пармара (Mahesh Parmar).