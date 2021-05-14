Ученые нашли возможное место нахождения Янтарной комнаты

Предполагается, что реликвию мог перевозить пароход “Карлсруэ”, потопленный в апреле 1945 года.

Польские эксперты исследуют место гибели парохода “Карлсруэ”, на котором, как предполагается, перевозили знаменитую Янтарную комнату, сообщает Daily Mail. Водолазы опустятся на глубину около польского Гданьска для того, чтобы изучить затонувшее судно.

“Карлсруэ” был потоплен бомбардировщиками 13 апреля 1945 года. Польский ученый Томаш Стахура считает вполне вероятным вариант, что корабль перевозил Янтарную комнату. Исследователь сам погружался в воду и вплотную находился у корабля в октябре 2020 года. Рядом с местом гибели тогда обнаружили рамы для картин и холста, а также фарфор и военные машины. Не исключается, что на судне находятся музейные ценности.

Дайверы намериваются сделать фото- и видеодокументацию внутренностей корабля. В случае, если они найдут что-нибудь ценное, польские власти организуют еще одну экспедицию для того, чтобы поднять находки на поверхность.