 

ФБР не верит в причастность Путина и правительства России к кибератаке на Сolonial Pipeline – Байден

14.05.2021, 9:20, Новости дня
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Байден подтвердил, что хакеры, участвовавшие в атаке, скорее всего, базируются в России. США напрямую говорило с Москвой о принятии решительных мер против сетей вымогателей, отметил он. 

Американский лидер также заявил, что намерен обсудить с российским коллегой кибератаку на Сolonial Pipeline.

Байден подписал указ об усилении киберзащиты инфраструктуры США после атаки на компанию Colonial Pipelinе, сообщило BBC.

Документ устанавливает сроки для внедрения мер по усилению безопасности для всех государственных ведомств. В частности, предполагается внедрить систему многофакторной идентификации и проводить более тщательные проверки поставщиков важного программного обеспечения. В указе Байдена говорится, что поставщики средств кибербезопасности должны сообщать о вторжениях не позднее чем за 72 часа после обнаружения.

Контекст:

Об атаке на Colonial Pipeline стало известно 9 мая. Эта компания транспортирует 45% дизельного топлива, керосина и бензина на восточное побережье США. Из-за кибератаки ее работа была заблокирована. По данным СМИ, атаку совершила российская группировка Darkside 6 мая.

По данным Associates Press, Darkside – это группировка профессиональных вымогателей, которая действует с августа прошлого года. По их заявлениям, они не атакуют больницы и дома престарелых, образовательные или правительственные объекты и жертвуют часть своей выручки на благотворительность. Также группировка не атакует страны постсоветского пространства.

ФБР подтвердило, что хакерскую атаку на Colonial Pipeline действительно провела группировка Darkside.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 мая заявил, что Россия “не имеет никакого отношения” к кибератаке на американскую компанию Сolonial Pipeline.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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