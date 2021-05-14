Организаторы “Евровидения 2021” сделали официальное заявление о судьбе солистки украинской группы Go-A на конкурсе

“В среду утром 12 мая солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко почувствовала недомогание. Она прошла тест на COVID-19 в соответствии с нашим Протоколом о здоровье и безопасности”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве меры предосторожности Павленко не выступала со своей группой во время их второй репетиции.

“Мы рады сообщить, что тест на COVID-19 оказался отрицательным. Екатерина чувствует себя лучше и с нетерпением ждет выступления на сцене “Евровидения” на следующей неделе. Мы рады приветствовать ее снова!” – завершается пост.

Контекст:

12 мая стало известно, что Павленко почувствовала недомогание. Она сдала тест на коронавирус, результат которого оказался отрицательным.

Вторая репетиция на сцене “Евровидения” прошла без солистки – ее заменила нидерландская вокалистка Эмми Ванштейн.

Конкурс “Евровидение 2021” будет проходить на арене Ahoy в Роттердаме 18-го, 20-го и 22 мая. Участие в “Евровидении 2021” примут представители 39 стран.

Go-A с песней Shum выступит в первом полуфинале под 15-м номером. После первой репетиции группа вошла в десятку вероятных претендентов на победу по версии авторитетной букмекерской компании William Hill.

Мероприятие пройдет в присутствии 3,5 тыс. зрителей – они станут участниками эксперимента, инициированного правительством Нидерландов, целью которого является проверка безопасности проведения массовых мероприятий в условиях пандемии.

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