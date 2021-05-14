В Киевской области полиция извинилась за задержание 22 года спустя

Объявление подала ликвидационная комиссия этого горотдела в рамках статьи об ответственности сотрудников милиции уже утратившего силу закона “О милиции”.

Согласно тексту решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 2007 года, Погребная и ее бывший муж – врачи, которые основали несколько общественных организаций.

15 апреля 1999 года против бывшего мужа Погребной возбудили уголовное дело за незаконное присвоение гуманитарной помощи. В тот день женщину задержали, а в ее доме провели обыски.

На следующий день Васильковский городской суд арестовал Погребную на трое суток за невыполнение приказов правоохранителей и отказ разрешить им обыски. А 19 апреля ее арестовали по подозрению в совершении преступления.

По словам женщины, правоохранители допрашивали ее ночью, угрожали и подвергали бесчеловечному и унижающему достоинство обращению во время допросов и заключения, а потом поместили в психиатрическую больницу.

21 апреля Погребная была освобождена под подписку о невыезде, но оставалась в психбольнице до 30 апреля. В решении ЕСПЧ говорилось, что подписка о невыезде была отменена уже 30 апреля того же года, но, по словам Погребной, ей об этом сообщили в письме только 23 июня 2006 года.

В итоге 23 мая 2000 года Киевский областной суд отменил решение от 16 апреля 1999 года и закрыл дело в связи с отсутствием доказательств административного нарушения.

В феврале 2007 года ЕСПЧ по делу “Погребная против Украина” присудил женщине €1,7 тыс. компенсации, сообщал “Голос України”.

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