В США начали вакцинировать от COVID-19 подростков 12–15 лет

12 мая Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) разрешил использование вакцины Pfizer/BioNTech для возрастной группы 12–15 лет. В CDC отметили, что, хотя у большинства детей с COVID-19 симптомы легкие или отсутствуют, некоторые из них могут серьезно заболеть и потребовать госпитализации.

Президент США Джо Байден 12 мая призвал родителей подростков обеспечить иммунизацию их детей. Глава Белого дома отметил, что они тоже могут заразиться коронавирусом, а также инфицировать своих близких. По словам Байдена, для иммунизации подростков будут созданы все условия, около 15 тыс. аптек в США готовы к их вакцинации.

“Это важный шаг вперед в наших усилиях по вакцинации как можно большего числа людей и прекращению пандемии”, – заявил Байден во время видеоконференции, ее текстовая версия опубликована на сайте Белого дома.

По данным Фонда семьи Кайзер, в США почти 17 млн подростков в возрасте 12–15 лет (около 5,3% населения страны).

Контекст:

10 мая Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) расширило перечень людей, которым можно в экстренном порядке прививаться вакциной против коронавируса производства Pfizer/BioNTech, включив в него подростков 12–15 лет.

США стали второй страной, одобрившей препарат Pfizer/BioNTech для детей, первой аналогичное решение приняла Канада.

Препарат одобрили после того, как 31 марта Pfizer и BioNTech заявили о 100% эффективности своей вакцины от COVID-19 для подростков 12–15 лет.

По данным CDC на 14 мая, в США 46,6% населения (около 154,6 млн человек) получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Полную вакцинацию против коронавируса прошли около 35,8% (почти 119 млн) американцев.

Для применения в США разрешены вакцина компаний Pfizer/BioNTech (ее эффективность оценивается в 95%) и вакцина от компании Moderna (эффективность на уровне 94,1%).

Также разрешение получил препарат Johnson & Johnson (эффективность от 66% до 72%). 13 апреля американские регуляторы рекомендовали приостановить его использование из-за случаев тромбоза. 23 апреля в совместном заявлении эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и CDC рекомендовали возобновить использование вакцины Janssen компании Johnson & Johnson.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Власти США планируют до Дня независимости страны – 4 июля – вакцинировать как минимум одной дозой вакцины от коронавируса 70% населения.

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