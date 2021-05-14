Украинская сторона активно готовит встречу Зеленского и Байдена – Маркарова

“Мы активно работаем, чтобы состоялась встреча и визиты как президента [Украины Владимира] Зеленского в США, так и, надеюсь, седьмой визит президента [США Джо] Байдена в Украину”, – сказала посол

Кроме этого, Маркарова сообщила о готовности Украины провести двусторонние встречи в любых форматах, в том числе и в других странах.

Дипломат добавила, что американские коллеги на всех уровнях поддерживают Украину.

“Это звучит на всех уровнях. И президента Байдена, и госсекретаря [США Энтони] Блинкена. Вы все видели недавний визит в Киев. То есть безусловно такая мощная поддержка. Мы видим встречи на уровне министров и разных государственных организаций”, – дополнила она.

Контекст:

Зеленский и Байден 2 апреля этого года впервые поговорили по телефону. Президенты обсудили ситуацию на Донбассе.

Это был первый контакт Байдена с Зеленским с тех пор, как американский лидер вступил в должность 20 января. Байден неоднократно высказывал свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, на Мюнхенской конференции и в День сопротивления оккупации Крыма.

О поддержке Украины говорил госсекретарь США Энтони Блинкен, который прибыл в Киев 5 мая этого года. Это был его первый визит в Украину в качестве госсекретаря. На следующий день, 6 мая, Блинкен провел встречи с Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, представителями парламентских фракций и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, Кулебой, предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием, а также представителями гражданского общества, бизнеса и антикоррупционных органов.

Зеленский на совместной пресс-конференции с Блинкеном пригласил Байдена в Украину по случаю 30-летия Независимости страны.

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