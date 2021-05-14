Москвичи передохнут от замены плитки

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14.05.2021, 9:12, Разное
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Представитель мэрии Москвы Виктор Антоненко рассказал СМИ о двухнедельном перерыве в работах по замене тротуарной плитки из-за перебоев с поставкой материалов.

С 17 мая все планируемые на этот период времени работы будут заморожены.

Москвичи передохнут от замены плиткиПеребои с поставкой возникли вследствие вспышки коронавирусной инфекции на заводе испанского производителя тротуарной плитки, из-за которой весь персонал предприятия был отправлен на двухнедельный карантин.

Представитель компании пообещал, что по истечении двух недель производство плитки возобновится, а обещанные 3000 тонн готовой продукции будут доставлены в Москву к началу июня.

– Работы прекратятся по вине испанской стороны, у которой на заводе возникли проблемы с вирусом. Но я считаю, что лучше подождать 2 недели и получить хорошую, качественную плитку премиум-класса испанского производителя. Не российскую же укладывать в нашей столице! Но также предупрежу москвичей и гостей столицы: в июне придётся увеличить темпы благоустройства московских улиц, и отработать все упущенные в мае дни. Есть улицы, где уже год не менялось покрытие. Это смертельно опасно для горожан, — озвучил планы по благоустройству города представитель мэрии Москвы Виктор Антоненко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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