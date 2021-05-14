Мошенники стали предлагать россиянам привиться от COVID-19 на дому

Мошенники под видом работников соцзащиты начали ходить по квартирам москвичей и предлагать сделать прививку от COVID-19 на дому.

«Она [мошенница] представилась сотрудницей соцзащиты и предложила сделать прививку прямо сейчас, при этом она не была одета в медицинский халат или костюм», – рассказала РИА «Новости» очевидец.

Женщина ответила, что является пенсионером, но не стоит на учете в департаменте труда и соцзащиты. О похожем случае рассказала еще одна москвичка. По ее словам, заранее о визите и желании сделать прививку никто не спрашивал и не предупреждал.

Отмечается, что надомной вакцинацией маломобильных граждан занимаются исключительно органы социальной защиты, у которых есть списки лиц этой категории. В остальных случаях такая процедура не проводится.

С 13 апреля на дому прививку могут сделать маломобильные москвичи. Для этого медицинская бригада заранее согласовывает с желающими точную дату и время. Специально подавать заявку не нужно. Всю необходимую информацию о маломобильных гражданах, состоящих на надомном обслуживании, в поликлиники передадут органы социальной защиты.

Собянин заявлял, что ситуация с коронавирусом в столице стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей.