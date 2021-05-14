В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы министерства труда Антона Котякова, в котором предложил оказать финансовую поддержку пенсионерам для приобретения средств индивидуальной защиты.

Сухарев считает, что пожилые россияне находятся в уязвимом положении из-за пандемии, поскольку тяжелее переносят коронавирус, при этом зачастую они не могут позволить себе купить защитные маски и перчатки, передает RT.

Он выступил с инициативой ежегодно выдавать, например, именные сертификаты, которые можно потратить только на заранее определенные цели.

«Прошу вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжелого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста», – говорится в письме.

Накануне, 13 мая, в РФ выявили 8,4 тыс. новых случаев коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.