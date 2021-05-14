Компания BMW отзывает в РФ 35 автомобилей из-за фонаря стоп-сигнала

Баварский бренд BMW отзывает 25 машин 6-Series Gran Coupe, которые проданы в РФ в период с 2013 по 2016 год.

В данных экземплярах обнаружена проблема с креплением фонаря стоп-сигнала, который необходимо укрепить более качественно и надежно. По мнению специалистов, обнаруженный дефект связан с резьбовым соединением, который крепит фонарь к крыше автомобиля. Проблема на данный момент выявлена не у всех владельцев 6-Series Gran Coupe указанной даты продажи, тогда как в компании пригласили для устранения неисправности для закрепления фонаря стоп-сигнала.

Вместе с тем проверить соответствие списку машин, требующих замену крепления, можно на официальном сайте Росстандарта, где предложена база транспортных средств.