 

Компания BMW отзывает в РФ 35 автомобилей из-за фонаря стоп-сигнала

14.05.2021, 8:34, Новости дня
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Баварский бренд BMW отзывает 25 машин 6-Series Gran Coupe, которые проданы в РФ в период с 2013 по 2016 год.

В данных экземплярах обнаружена проблема с креплением фонаря стоп-сигнала, который необходимо укрепить более качественно и надежно. По мнению специалистов, обнаруженный дефект связан с резьбовым соединением, который крепит фонарь к крыше автомобиля. Проблема на данный момент выявлена не у всех владельцев 6-Series Gran Coupe указанной даты продажи, тогда как в компании пригласили для устранения неисправности для закрепления фонаря стоп-сигнала.

Вместе с тем проверить соответствие списку машин, требующих замену крепления, можно на официальном сайте Росстандарта, где предложена база транспортных средств.



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