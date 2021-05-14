Марка Chery тестирует электрический кроссовер Tiggo e в России
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Компания Chery отправила на российский рынок минимум два электрокроссовера Chery Tiggo e.
Данная модель обнаружена на отечественных дорогах в голубом и красном оттенке. В свою очередь, Tiggo e уже снята с производства на китайском рынке, однако на складах еще имеется некоторое количество автомобилей. В свою очередь, мощность китайского электрокара Tiggo e достигает 129 л.с, а запас хода равен 400 километров. Эксперты пока не готовы прогнозировать о возможности получения ОТТС для Tiggo e, однако такой вариант не исключается.
Напомним, на российском рынке единственным официально продающимся китайском электрокроссовером является модель JAC iEV7S, которая продается от 2,5 млн рублей.
Смотреть комментарии → Комментариев нет