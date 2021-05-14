Марка Chery тестирует электрический кроссовер Tiggo e в России

Компания Chery отправила на российский рынок минимум два электрокроссовера Chery Tiggo e.

Данная модель обнаружена на отечественных дорогах в голубом и красном оттенке. В свою очередь, Tiggo e уже снята с производства на китайском рынке, однако на складах еще имеется некоторое количество автомобилей. В свою очередь, мощность китайского электрокара Tiggo e достигает 129 л.с, а запас хода равен 400 километров. Эксперты пока не готовы прогнозировать о возможности получения ОТТС для Tiggo e, однако такой вариант не исключается.

Напомним, на российском рынке единственным официально продающимся китайском электрокроссовером является модель JAC iEV7S, которая продается от 2,5 млн рублей.