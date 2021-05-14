 

Марка Chery тестирует электрический кроссовер Tiggo e в России

14.05.2021, 8:34, Новости дня
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Компания Chery отправила на российский рынок минимум два электрокроссовера Chery Tiggo e.

Данная модель обнаружена на отечественных дорогах в голубом и красном оттенке. В свою очередь, Tiggo e уже снята с производства на китайском рынке, однако на складах еще имеется некоторое количество автомобилей. В свою очередь, мощность китайского электрокара Tiggo e достигает 129 л.с, а запас хода равен 400 километров. Эксперты пока не готовы прогнозировать о возможности получения ОТТС для Tiggo e, однако такой вариант не исключается.

Напомним, на российском рынке единственным официально продающимся китайском электрокроссовером является модель JAC iEV7S, которая продается от 2,5 млн рублей.



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