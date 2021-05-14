 

Снотворные препараты могут быть неэффективны при длительном использовании

14.05.2021, 8:30, Разное
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От бессонницы периодически страдают около 30% взрослых людей, 10% – хронически. Известно, что люди употребляют все больше препаратов для лечения этого расстройства. Врачи рекомендуют применять снотворные короткими курсами.

Клинические исследования, которые подтверждают их эффективность, до настоящего момента обычно длились не более года. Однако бессонница – часто хроническое расстройство, поэтому многие люди принимают снотворные годами. Авторы нового исследования указывают, что раньше не было никаких научных данных об эффективности этих препаратов при длительном приеме.

В новом исследовании приняли участие более 600 женщин в возрасте 42-52 лет, которые жаловались на нарушения сна. 238 из них принимали рецептурные снотворные препараты (золпидем, залеплон, эсзопиклон), а также лекарства против депрессии и тревожности. Остальные участницы не употребляли лекарств против бессонницы.  

Участницы ежегодно заполняли анкеты, оценивая качество сна по пятибалльной шкале. Ученые обнаружили, что спустя два года у женщин, которые регулярно пили снотворное, сон не был существенно лучше, чем у тех, кто лекарства не принимал.

«Это подчеркивает то, что мы и так знали – мы не может просто дать людям лекарство и оставлять их наедине с проблемой», – прокомментировал результаты исследования его соавтор доктор Радж Даскупта (Raj Dasgupta), профессор Университета Южной Калифорнии.

Ученые отмечают, что несмотря на то, что в отдельных случаях польза от снотворных может наблюдаться и в течение нескольких лет подряд, пациентов в любом случае нужно информировать о том, что длительное применение препаратов может оказаться бесполезным.



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