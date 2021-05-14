 

Принц Гарри рассказал о первом свидании с Меган Маркл

14.05.2021, 8:28, Разное
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Принц Гарри пояснил о том, каким было его первое романтическое свидание с популярной американской актрисой Меган Маркл. По его словам, оно началось в супермаркете.
Младший сын принцессы Дианы и Меган Маркл встретились в одном из лондонских супермаркетов, чтобы не привлекать внимание прессы. Обоим пришлось сделать вид, что они не знают друг друга. Сами же они писали друг другу сообщения. На встречу с будущей супругой принц Гарри пришел в бейсболке, все время он старался смотреть в пол, чтобы его никто не узнал.

После переезда в США принц Гарри чувствует себя совершенно по-другому. Теперь он с уверенностью может понять голову вверх. Что касается самой Меган Маркл, то и актриса чувствует себя намного лучше. Принц Гарри свободно катается на велосипеде по улицам вместе с сыном Арчи, а на родине так сделать не получалось.

Напомним, что в прошлом году герцоги Сассекские отказались от королевских полномочий и заявили о переезде. Сначала супруги вместе с маленьким сыном отправились в Канаду, на родину Меган Маркл, но в итоге обосновались в США. В скором времени актриса подарит принцу Гарри дочь.

Источник: ren.tv



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