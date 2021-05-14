Число новых случаев COVID-19 в Украине выросло

“В частности, заболели 336 детей и 216 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 195 человек; летальных случаев – 287; выздоровело – 15 958 человек”, – написал Степанов.

Днем ранее сообщалось о 6 813 новых инфицированных коронавирусом за 12 мая, в течение 11 мая было зафиксировано 4 538 новых случаев, 10 мая – 2 208, 9 мая – 2 817.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

Количество инфицированных с начала эпидемии на сегодняшнее утро составило 2 143 448 человек, 47 620 пациентов скончалось, 1 832 601 человек выздоровел.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/926070021269327

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

7 мая Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны эпидемии. 11 мая он не исключил, что может быть и четвертая.

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