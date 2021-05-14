В России будут производить вакцину AstraZeneca, но только для экспорта

Вакцину назовут “Р-Кови”, ее произведут исключительно для экспорта и не будут выпускать в гражданский оборот на территории России. Препарат не требует получения регистрационного удостоверения.

Речь идет о производстве нескольких сотен тысяч доз в месяц, уточнил Игнатьев.

Страны Персидского залива, по его словам, проявляют наибольший интерес к этой вакцине. Компания “Р-Фарм” собирается экспортировать препарат вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Контекст:

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил о производстве вакцины AstraZeneca в июле 2020 года. Он называл это “коммерческим соглашением двух компаний”.

Глава совета директоров “Р-Фарм” Алексей Репик в июле прошлого года объяснял Finanz.ru, что по соглашению компания предоставит технологические мощности для производства вакцины AstraZeneca. “Р-Фарм” будет выступать в роли хаба для поставок в десятки стран, включая Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, а также страны Европы и СНГ, отмечал он.

Вакцину AstraZeneca производят в Великобритании (в Оксфорде и Киле). Третий завод в Рексеме разливает вакцину во флаконы и упаковывает их для распространения, сообщило ВВС. В конце марта управление ЕС по лекарственным средствам одобрило производство вакцин AstraZeneca для ЕС в Лейдене (Нидерланды).

В марте 2021 года более 10 стран заявляли о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за случаев тромбоза у вакцинированных. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

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